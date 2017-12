Projekt má usnadnit parkování lidem v místě bydliště. Někteří si stěžují, že nemají auto u domu kam dát kvůli jiným vozidlům nebo návštěvníkům. Rezidentní zóna pro historické památkové centrum by měla začít platit v testovacím režimu v létě příštího roku.

Zatím není jasné, kolik budou rezidenti ročně za zónu platit, podle náměstka zodpovědného za dopravu Martina Hollana to bude ale nízký poplatek.

Na místech budou moci parkovat i nerezidenti, kteří za to ale přes den i v noci budou muset platit výrazně více než místní. Tím chce město zamezit tomu, že by nerezidenti neměli kde zaparkovat. Další místa budou v několika parkovacích domech. O výši ceny bude ještě město jednat s městskými částmi.

Město chce mít také dohled nad tím, kde městské části rezidentní zóny navrhnou. „Mělo by to být opravdu jen v místech, kde jsou problémy s parkováním. Jiných míst by se to týkat nemělo,“ zdůraznil Hollan. V Brně tak nadále zůstanou bezplatná stání pro zaparkování.

V poslední době byly na stole dvě varianty rezidentního parkování. Radní nakonec schválili tu původní s návrhem, že mohou rezidenti zaparkovat jen ve své městské části a v jiných už musí platit poplatek.

Hollan pak navrhoval mírnější variantu rozdělení Brna na dvě zóny, přičemž v historickém centru by mohli parkovat jen rezidenti a zásobování, ale jinde by Brňané mohli parkovat bez omezení po zaplacení ročního poplatku. Radní ale Hollanův návrh nepodpořili.