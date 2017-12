Pokud se někdo přes zákaz vydá do lesa s pilkou, aby si odnesl vánoční stromek, může si zadělat na velký problém.

„V lese u Hodonína je hodně poškozených stromů, které mohou kohokoliv zranit. Pokud někdo do lesa vejde a zraní se, žádná pojistka mu plnění neposkytne. Léčbu by si tak každý musel zaplatit ze svého. Ten, kdo by řezal stromek, by navíc musel počítat ještě i s pětitisícovou pokutou,“ vysvětlil lesní správce Karel Ondráček, podle něhož chodí lidé na Hodonínsku řezat stromky načerno každoročně.

Zákaz vstupu do lesa platí až do 28. února 2018. „Do té doby by měly být všechny poškozené stromy říjnovou větrnou smrští odstraněny,“ doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová s tím, že v žádné jiné lokalitě Jihomoravského kraje nebyl jinak zákaz vstupu do leda vyhlášen.

VIDEO: Lidé, kteří upřednostňují tzv. živý stromek mají pestrou nabídku na mnoha místech. Řezat ho v lese načerno se může pořádně prodražit.