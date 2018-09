Vodnář

Někdo vám bude chtít vnutit představu, že to s vaším partnerským vztahem nevypadá tak růžově, jak si to malujete. Neposlouchejte to, jen byste si do srdce zaseli zlobu a nedůvěru. Berte to tak, že Venuše teď nedopustí, abyste zažili milostný šok.