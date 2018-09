Spolujezdec (†19) na předním sedadle zemřel, další dva mladíci vzadu utrpěli stejně jako viník vážná zranění. Jeden z nich má trvalé následky, musí se o něj starat rodina.

Jakub měl osudného večera popíjet v lokále pivo. Na dálnici šlápl na plyn, těsně před nehodou se vůz řítil rychlostí 140 kilometrů v hodině. Na sjezdu do Hulína v zatáčce ale najel na nerovnost, automobil vylétl do vzduchu, udělal několik přemetů a dopadl za svodidla.

„Způsob jednání obžalovaného přinesl fatální následky. Šlo o závažnou nehodu, navíc s nemalým množstvím alkoholu. To nelze akceptovat. Kromě trestu by měl být tento případ i generální prevencí pro veřejnost,“ podtrhl předseda soudního senátu Josef Teplý.

Nesmyslný hazard

Podle něj zasáhly Jakubova nezodpovědnost a hazard několik rodin. „Zhatil jeden lidský život. V případě jednoho z těžce zraněných se jedná o trvalé následky. Jeho matka musela dát výpověď v práci, aby se o něj mohla starat,“ řekl soudce.

Jakub měl v době tragické nehody v krvi 1,53 promile. Soud ale při udělení trestu přihlédl i k faktu, že v místě bydliště byl několikrát viděn, jak řídí pod vlivem alkoholu. „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. V tomto případě se utrhlo nadměrně,“ dodal soudce.

délka: 00:10 Video 360p REKLAMA Jakub vyfasoval za loňskou tragickou nehodu 6 let vězení. Řídil opilý, zabil spolujezdce, další dva těžce zranil. Blesk TV Zdeněk Matyáš

Soudce: Věděli, že je řidič opilý

Oproti okresnímu soudu odvolací instance snížila odškodné pozůstalým a zraněným na polovinu. Z původních tří na jeden a půl milionu korun. Důvod? „Je prokázáno, že spolujezdci obžalovaného věděli, že celý večer popíjel alkohol, obsluha mu v lokálu, kde byli společně, nosila pivo. Do auta usedli a věděli, že je opilý,“ vysvětlil krácení nároků soudce Josef Teplý.

„Je mi to hrozně líto, trápí mě to. Nedá se to vrátit, bude to pro mě ponaučení. Chci se omluvit pozůstalým,“ prohlásil obžalovaný mladík. Argument obhajoby, že je doposud bezúhonný a trest je tudíž nepřiměřený, ale soud odmítl. Navíc mu určil, že nesmí po dobu devíti roků za volant. Rozsudek je pravomocný.