„Žena jela ve směru na Ratíškovice. Nedodržela přitom bezpečnou vzdálenost za jiným osobním autem a narazila do něj zezadu. To následně nabouralo brzdící Škodu Superb,“ řekl mluvčí policie Petr Zámečník.



Dechová zkouška u řidičky mazdy policisty šokovala. „Žena nicméně tvrdila, že alkohol požila až po jízdě. Jestli mluvila pravdu, ukáže tak až rozbor krve,“ upřesnil Zámečník s tím, že škoda na autech dosáhla 200 tisíc korun. Nikdo se nezranil.

Kolik by toho musela žena vypít, aby jí při dechové zkoušce naskočila hodnota 3,6 promile? Pokud by alkohol vypila necelou hodinu před testem, musela by vypít buď osm půllitrů dvanáctistupňového piva, nebo 12 půllitrů desetistupňového piva, nebo dva litry vína, popřípadě 0,4 litru 50% alkoholu.



