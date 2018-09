Naštěstí nedaleko cesty staví svůj rodinný dům manželé Jaroslav a Helena. Na vzdálenost několika desítek metrů si povšimli, že se na panelové cestě pod stožáry neustále jiskří. „Vytočil jsem tísňovou linku, aby to někdo zkontroloval,“ svěřil se Blesku Jaroslav.

A pracovníci společnosti E.ON nevěřili svým očím. Drát svádějící tisíce voltů k zemi by přinesl jistou smrt! „Odborní pracovníci provedli odpojení sítě a drát odstranili. Během popsaného opatření naštěstí nedošlo k žádnému zranění ani ke škodě na majetku,“ uvedla policejná mluvčí Kamila Haraštová.

„Viděli jsme tam dva mladé kluky, přijeli autem. Jestli nahodili ten drát, nevíme, ale brzy potom už jsme viděli to jiskření,“ řekl Blesku Jaroslav.

„Chodí tudy spousta pejskařů, mohli se tady objevit zvědavé děti. Nechápu, že se někdo může takhle bavit,“ přemítá všímavý obyvatel dvoutisícového městečka na Břeclavsku.

Až 8 let vězení

Co se přihodilo, zatím většina obyvatel Klobouk ani netuší. „Slyším to až od vás. Pokud je to tak, doufám, že se pachatele podaří dopadnout,“ nechal se slyšet starosta Zdeněk Lobpreis. Policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Za nesmyslný čin hrozí pachateli či pachatelům v případě dopadení trest v rozmezí od tří do osmi roků vězení.

