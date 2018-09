Ženu se ještě před příjezdem policistů snažili kolemjdoucí přesvědčit, aby se vrátila zpět na chodník. Bez úspěchu. Pršelo, na několik centimetrů úzké hraně hrozilo každou chvíli uklouznutí. „Paní se navíc držela zábradlí jen pravou rukou, situace byla kritická,“ řekl Blesku mluvčí znojemských strážníků Petr Hladký.

Jeden ze strážníků se neustále snažil zapojit vystresovanou ženu do rozhovoru a upoutat tak její pozornost. „Paní, nechcete si popovídat se mnou? Nechcete o něčem mluvit?“ Jeho kolega si mezitím přivázal lano k vestě a konec provazu připnul k zábradlí mostu, kdyby bylo potřeba zakročit.

Žena dál balancovala na hraně mostu. „Paní, nedívejte se dolů, dívejte se na nás. Nechcete za náma? Promluvíme si, třeba najdeme nějaké řešení,“ snažil se strážník dál.

Sedm minut

Drama mělo po sedmi minutách od příjezdu hlídky na most šťastný konec. Žena, která přiznala, že ji k zoufalému činu vedly zdravotní a rodinné problémy, přelezla s pomocí strážců zákona zpět na chodník.

„U Přímětického mostu to bylo za několik posledních let určitě poprvé, co jsme museli řešit takový případ. Navíc po velmi dlouhé době byla sebevrahem žena, o to stresovější to pro zakročující strážníky bylo,“ dodal Hladký.

Znojemští strážníci procházejí od roku 2014 speciálním školením, jak se v podobných situacích zachovat. Letos už zasahovali několikrát, nejčastěji na železničním viaduktu nad řekou Dyjí.