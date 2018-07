Domlácený a zkrvavený se zraněními, kvůli kterým musel být převezen do nemocnice. Tak dopadl po útoku dvou chovanců výchovného ústavu penzista (81) v Hodoníně. Ve čtvrtek večer ho napadli v podchodu vlakového nádraží.

„Jeden nezletilý a druhý mladistvý chlapec nejprve napadli staršího muže na kole slovně a vzápětí i fyzicky. Opakovanými údery do hlavy ho srazili na zem,“ řekl k přepadení mluvčí policie Petr Zámečník.



Zatímco mladší z útočníků poté z místa utekl, jeho starší komplic řádil dál. „Staršího muže bil do tváře a křičel na něj: Dej mně peníze! Když mu senior odpověděl, že žádné nemá, násilník mu nastříkal do obličeje barevný sprej. Pak z místa odešel,“ doplnil Zámečník.

Napadený nahlásil přepadení strážníkům, kteří ihned kontaktovali i své kolegy z policie a začalo rozsáhlé pátrání. „Zatímco byl zraněný muž převezen do nemocnice, policisté oba útočníky dopadli. Mladší byl předán nazpět do výchovného ústavu, starší má za sebou i přes nízký věk řadu kriminálních deliktů. Skončil proto v policejní cele a bude se podávat žádost na jeho vzetí do vazby,“ dodal mluvčí policie.

VIDEO: Jen o den dřív, než došlo k přepadení v Hodoníně, přepadli násilníci svou oběť v centru Brna.