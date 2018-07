Dva z trojice příchozích si přisedli na lavičku ke své budoucí oběti. Očividně je zajímala taška, kterou měl muž u sebe. Ten se po chvíli zvedl a pokoušel se po schodech sejít k Masarykově třídě, kvůli alkoholovému opojení ale neudržel rovnováhu a upadl. Trojice „společníků“ k němu okamžitě přiběhla a uchopila ho za ruce.

„Ve chvíli, kdy ho zvedali na nohy, už pracovníci dohledového centra žádali o příjezd nejbližší hlídky strážníků. Podezřelí totiž opakovaně manipulovali s jeho taškou, a zatímco se trojice rychlou chůzí vzdalovala, muž svou brašnu prohledával a zmateně se rozhlížel,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Pronásledoval je, tak ho zbili

V té době už okradený muž se za trojicí rozběhl a pronásledoval ji až do Josefské ulice. Tam si na něj mladíci počkali a pořádně mu naložili. „Při potyčce dostal ránu pěstí, několik kopanců do těla a jeden přímo do hlavy v momentu, kdy už se ocitl na zemi,“ popsal nerovný souboj Ghanem.

Jedna z hlídek napadeného muže našla na Benešově ulici. Stěžoval si na bolest hlavy, z incidentu si nic nepamatoval, proto mu přivolala sanitku, která ho převezla do Úrazové nemocnice.

Další strážníci dopadli trojici podezřelých ve věku od 22 do 26 let na rohu Benešovy a Divadelní ulice. Výlupky předali republikové policii s podezřením na spáchání trestného činu. Mladíci budou mít co vysvětlovat, jejich noční „jízdu“ totiž zachytily hned čtyři kamery v brněnských ulicích.