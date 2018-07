Sedm z původně devíti obžalovaných, kteří si za převoz drog přišli na vysoké „honoráře“, už zná svůj trest. Krajský soud v Brně jim rozdal „poukazy“ na pobyt ve vězení v rozmezí od 7,5 do 13 let. Dva muže senát obžaloby naopak zprostil.

Dealeři podnikli v letech 2010 až 2016 celkem 15 cest z Dánska do Grónska, pokaždé provezli stovky gramů hašiše za statisíce korun. Devět obžalovaných mužů ve věku od 22 do 53 let z jižní Moravy tvořilo nesourodý kolektiv. Nechyběl v něm mimo jiné skladník, student hudební vědy či několikrát soudně trestaný recidivista.

Na vrcholu pyramidy stál Američan přezdívaný »pan Káčko«, který pomáhal obchod organizovat. Dotyčnému se ale v Dánsku podařilo uprchnout. „Dánská policie na něj vydala mezinárodní zatykač,“ upozornil žalobce Milan Richter.

Najatí kurýři převážně z Blanenska odjeli autobusem do Dánska, kde hašiš spolykali. V Kodani sedli do letadla a po přistání a vyprázdnění útrob si zásilku převzala místní spojka.

„Chtěli jsme s přítelkyní hypotéku, tak jsem nabídku přijal. Dostal jsem 200 tisíc,“ přiznal u brněnského soudu Michal H., jaká byla jeho motivace. Jeho druhá cesta skončila krachem. Na letišti jej zatkla místní policie, u soudu dostal tři měsíce »natvrdo« a pětiletý trest vyhoštění ze země.

Pašerákům šlo o zdraví

Že šlo o riskantní podnik také pro jejich zdraví, připustil čtyřikrát soudně trestaný Roman K. „Při druhé cestě se mi udělalo při polykání kapslí blbě. Tak jsem to dal do batohu a odjel zpátky do Česka. Přivezl jsem domů asi 500 gramů hašiše,“ popsal soudu. Ten později dílem rozdal a dílem rozprodal svým známým na Blanensku. Za jeden gram kasíroval v průměru 200 korun.

Motivací byly statisícové odměny

Kurýři v Grónsku obdrželi odměnu v dánských korunách, v průměru 120 tisíc (asi 408 tisíc českých korun). Připadla jim přibližně polovina, zbytek odevzdávali. Peníze převáželi například v obálkách nalepených na stehnech či lýtkách, ale i zasunuté v konečníku.

Odsouzeným hrozilo původně 10 až 18 let v chládku. Jediný z nich vyvázl s nižším trestem. „Tento jediný obžalovaný dostal trest pod spodní hranicí trestní sazby, jel totiž jen jednou a sám svoji činnost ukončil,“ řekla soudkyně Andrea Svobodová



Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se odvolal proti zproštění obžaloby u dvou lidí, s trestem na místě nesouhlasili také dva obžalovaní.