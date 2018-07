Vodnář

Pokud máte v plánu nějaké větší opravy domu nebo bytu, tak se teď do podobných věcí raději nepouštějte. Přineslo by to jen třenice a hádky se zbytkem rodiny. Je evidentní, že tento prázdninový týden nebude zrovna velkým šlágrem. Ale brzo bude lépe.