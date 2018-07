Děsivé následky má noční nehoda dvou osobních aut polských turistů u Pasohlávek. Jedna žena na místě zemřela, druhou v kritickém stavu přepravil vrtulník do brněnské nemocnice, dalších 8 lidí, včetně pěti dětí, převáželi zdravotníci v sanitkách. U nehody zasahovaly dokonce i zdravotníci z Rakouska.

K nehodě došlo dnes ve 3.40 na silnici vedoucí přes Novomlýnské nádrže. „Podle prvotních informací se řidič Fordu Tourneo dostatečně nevěnoval řízení, nebo usnul a přejel se svým vozidlem do protisměru. Tam se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Opel Astra a následky tohoto střetu jsou tragické. Zemřela spolujezdkyně z Opelu, dalších devět osob bylo zraněno a skončilo v péči záchranářů,“ řekl mluvčí policie Petr Zámečník.



Zdravotníci na místo vyslali vrtulník a pět pozemních posádek. „Shodou okolností projížděla místem nehody i rakouská záchranářská posádka, která se také aktivně zapojila do zásahu,“ sdělila mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Mladé ženě už zdravotníci nedokázali pomoci, ani další žena na tom nebyla dobře.„Vrtulník transportoval na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích ženu středního věku, pacientka byla na řízené ventilaci, utrpěla polytrauma, její stav byl vážný. Další tři dospělí měli středně těžká či lehká zranění,“ upřesnila Bothová.



Dobrou zprávou bylo aspoň to, že všech pět dětí bylo zraněno lehce. „Naše posádky je převezly do Dětské nemocnice v Brně a také do nemocnice v Břeclavi,“ dodala mluvčí zdravotníků.¨

Na místě zasahovaly i 4 jednotky hasičů, které pomáhaly zdravotníkům vyprostit osoby a odklízet silnici. „Silnice byla po dobu vyšetřování a odklízení následků několik hodin uzavřena. Policisté zřídili objízdnou trasu přes obce Pasohlávky a Dolní Dunajovice,“ upřesnil Zámečník.