Váhy

Drobné dary či menší finanční obnos čekejte už dnes a posléze až do 10. července. Venuše přispívá k zisku něčeho, co se vám skutečně líbí a dokáže pohladit vaše estetické cítění. Také je vhodná doba pro investici do toho, po čem již dlouho toužíte.