Blíženci

Vezměte na vědomí, že ne všechno, co se dnes dozvíte od svých známých, je pravda pravdoucí. Každopádně musíte v těchto dnech víc dát na to, co sami cítíte. Váš úsudek je jasný, není třeba se bát, že šlápnete vedle. Vaše zkušenosti jsou k nezaplacení.