Bouchly v nich saze. Manželský pár (51 a 49) z Kobylí neunesl, že jim jejich syn prodal střechu nad hlavou a neplatili novému majiteli nájemné. Ve čtvrtek se zabarikádovali před exekutory v domě a ohrožovali je střelnou zbraní. Muž (51) pak pustil i plyn a hrozil, že dům raději vyhodí do povětří. Nyní dvojice čelí závažným obviněním.

Manželé se do domu ve vinařské obci už asi nikdy nevrátí. O jejich provinění bude rozhodovat soud, který je až do vynesení rozsudku bude držet ve vazbě. „Oba byli do ní vzati z obavy, aby nepokračovali v trestné činnosti,“ uvedl břeclavský okresní státní zástupce Tomáš Foldyna.



Policie obvinila muže z obecného ohrožení, násilí proti úřední osobě a vydírání. Jeho manželka čelí obvinění z obecného ohrožení a vydírání. „Oběma hrozí v případě uznání viny až osmiletý trest ve vězení,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Zásah policie si vyžádali exekutoři poté, co na ně muž vytáhl střelnou zbraň. Dlužník vzápětí ohrožoval pistolí i policisty. K vyhrožování se přidala i jeho manželka. Policie nejdřív přivolala vyjednávače, ale k úspěchu to nevedlo. Do domu proto vnikla zásahová jednotka a oba manžele zadržela.



Muž skončil v nemocnici s lehkým poraněním, ženu záchranná služba ošetřila na místě. Exekutoři uvedli, že dům přijeli vyklidit, neboť manželé neplatili nejen nájem, ale měli velké dluhy i u energií.