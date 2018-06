Býk

Místo abyste si užili klidný rodinný víkend, přijdou za vámi vaši potomci s něčím, co vás pořádně rozhodí. Raději nejdřív počítejte do sta a pak začněte jednat. Připomeňte si, že nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. S chladnou hlavou vše vyřešíte.