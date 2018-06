„A to kvůli zneužití pravomoci veřejného činitele a pokusu o ublížení na zdraví,“ řekl v pondělí Blesku. I když zdravotní potíže po výbojích nemá, utrpěl podle svých slov psychickou újmu. „Nesnesitelně to bolelo jen v okamžiku, kdy to do mě pustili. Člověk je pak zmatený, v útlumu. Teď se mi blbě spí, mám noční můry. Na prášky je z toho i moje máma,“ svěřil se Jiří.

Při incidentu měl jako člen rozjařené pětičlenné společnosti ukazovat vulgární gesta a sprostě nadávat policejní hlídce. Jiří v pondělí Blesku zopakoval, že považuje interpretaci vzniku incidentu ze strany trojice policistů - dvou uniformovaných a jednoho v civilu - v okolo projíždějícím služebním voze za nesmyslnou.

„Byli jsme v náladě, popilo se, slavili jsme státnice. Při návratu padla ostřejší slova, ale byla určena našemu kruhu. Policisté jeli z města směrem do Králova Pole. Předjeli nás, pak se otočili zpět. Vzápětí vyskočili a jeden z nich začal řvát. Druhý čekal s taserem na svou chvíli,“ popsal drsný zásah mužů zákona Jiří Žardecký.

Incident natočil jeho kamarád Václav na mobil, kamery měli připnuté na uniformě i policisté. „Věřím, že jejich záznam bude také k dispozici při vyšetřování,“ řekl Žardecký.

Mladý muž má v blízké budoucnosti nastoupit coby zdravotní záchranář na oddělení ARO do Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Při výjezdech se tak paradoxně bude potkávat s policisty. „Obecně proti policistům nic nemám. Po zážitku z minulého týdne si jen myslím, že by uniformu neměli nosit ti z nich, kteří nezvládají svou práci emočně,“ míní.

Zákrok policistů jako neprofesionální označil po zhlédnutí videozáznamu z mobilu Jirkova kamaráda i uznávaný brněnský psycholog Jiří Brančík. Případ podle pondělního upozornění brněnské policejní mluvčí Andrey Cejnkové už prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).