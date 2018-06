Opilec popíjel pivo přímo na zastávce v Nádražní ulici v noci na pátek. „Strážníci muže vyzvali, aby nápoj odložil a předložil jim své doklady,“ uvedla mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.

Muže to ale nikterak nevyvedlo z míry. Plechovku klidně před zraky muže zákona hodil do kolejí. „Strážníkům sdělil, že on není žádný pan, ale soudruh a totožnost by měla hlídka prokázat jemu,“ pokračovala Kadrnožková.

I přes opakované výzvy navíc muž odmítal spolupracovat a zvyšovala se i jeho agresivita. Strážnici proto zavolali sanitku. Ta ho převezla na záchytku.

Až vystřízliví, bude se muset zpovídat před přestupkovou komisí. „Muž je totiž důvodně podezřelý z porušení městské protialkoholní vyhlášky a také, že odhozenou plechovkou znečistil veřejné prostranství,“ zakončila mluvčí.

