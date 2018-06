Kozoroh

Protivný příbuzný vám udělá peklo na zemi, pokud ho aspoň nevyslechnete. Jestli nechcete využít jeho rady, tak to prostě nedělejte. Vypadá to, že neví, co říká. Taky byste se kvůli němu mohli časem dostat do nějakým potíží. Snažte se mu tedy vyhýbat.