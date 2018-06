Zpět

Léta se s Davidem znali z práce, chodili spolu na pivo. Stejně tomu bylo loni 22. září. Jenže společná cesta vlakem z Brna do Adamova skončila tragédií. Martin V. (40) vytáhl během cesty pistoli a při manipulaci s ní trefil kamaráda do břicha! Ten i přes přivolanou pomoc zemřel. Krajský soud v Brně poslal Martina ve čtvrtek na osm let do vězení. Pistoli si soudce zkoušel v soudní síni!