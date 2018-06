Dvojka sedící na lavičce mužům zákona jen ztěžka odpovídala. Jak se ukázalo, partneři si obsah láhve spravedlivě podělili. „U páru provedli strážníci dechovou zkoušku, muž nadýchal 3,1 a matka dítěte 2,95 promile,“ konstatoval mluvčí znojemských strážníků Petr Hladký.

Foukej, nebo ti dám facku

Dýchací procedura se neobešla bez zádrhelů, zejména muž měl s alkohol testerem problém. Strážník mu musel opakovaně vysvětlit, jak má foukat. „Jestli nebudeš spolupracovat, dostaneš takovou facku,“ reagovala na tragikomickou scénku jeho rozezlená partnerka.

Na místě museli zasahovat také zdravotníci, protože nezdárná matka trpící údajně epilepsií upadla a poranila se na hlavě. Putovala proto do nemocnice. Ještě před odjezdem se dozvěděla, že dítěte se ujme úřednice ze znojemského oddělení sociálně-právní ochrany dětí. „Co jste mi to udělali, co jste mi to udělali,“ hořekovala a jen s obtížemi se držela na nohách.

„Další postup v celém případě bude řešit oddělení sociálně-právní ochrany dětí znojemské radnice. Zjištěné skutečnosti byly předány i státní policii,“ poznamenal mluvčí strážníků.

Zapíjela prášky alkoholem

Ve stejný den strážníci vyrazili také na Kollárovu ulici kvůli oznámení o podezřele se chovající ženě. Ta seděla na zemi a s hlídkou nedokázala komunikovat. Zrychleně dýchala a měla vyplazený jazyk. Hlídka zjistila, že nešťastnice užívá antidepresiva, která občas zapíjí alkoholem. I v tomto případě zasahovali záchranáři, kteří pacientku odvezli do místní nemocnice.