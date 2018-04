Zpět

Patřil mezi známé bezdomovecké tváře v centru Brna, teď ale jeho místo na Masarykově třídě na řadu let osiří. Loni v srpnu totiž sedmapadesátiletý Jiří H. po konfliktu se svým někdejším známým z Armády spásy Ondřejem M. (40) vytáhl nožík a bodl muže do břicha. Soud v Brně mu za to vyměřil sedm let v chládku.