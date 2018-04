Beran

Prožíváte období, v němž se zaměřujete spíše na své osobní záležitosti nežli například na kariéru, tudíž dokončení určitých profesních cílů může trochu váznout. Nejmarkantnější to bude právě dnes. Raději se kliďte před šéfem, jemu by to nebude vhod.