Strkanice si hned v zárodku všiml operátor břeclavské městské policie, který na incident zaostřil kameru a okamžitě vyslal do akce hlídku. To ještě netušil, jak brutálního napadení se stane svědkem.

„Muži se nejprve napadali slovně. Starší muž pak soka napadl i fyzicky. Dal mu tzv. 'hlavičku' a zaútočil na něj údery a kopy, po kterých mladší muž upadl na zem. Útočník pokračoval v úderech pěstí, do hlavy napadeného. Ani to mu nestačilo a přestože se muž nebránil, opakovaně ho brutálně kopal do hlavy až do chvíle, než napadený zůstal bezvládně ležet,“ uvedla mluvčí strážníků Lenka Rigó.

Až v ten moment se útočník zarazil a zřejmě přemýšlel, jestli svého protivníka nezabil. To už vyskakovali z auta strážníci, kteří na místo přijeli do tří minut. „Zraněnému muži přivolali záchranku a útočníka, který nadýchal téměř jedno promile, strážníci zadrželi a pro podezření z trestného činu předali policii,“ upřesnila Rigó.

