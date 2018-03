Kolotoč se loni 1. července v podvečer při jízdě se 14 lidmi v sedačce začal třást. Ta se jako kyvadlo pohybovala stále rychleji. Lidem v ní došlo, že tohle není součástí adrenalinové zábavy. „Začal jsem se bát, že to neskončí dobře. A neskončilo," svěřil se školou povinný hoch, který si chtěl užít zábavy na místním fotbalovém hřišti.

Jenže mezitím se při stále dynamičtějším pohybu třicetitunové konstrukce uvolnily podpůrné hydraulické nohy postavené na dřevěných deskách, povolily zajišťovací čepy a stabilita konstrukce vzala podle svědků za své.

Obsluha stiskla stop tlačítko. K zastavení zábavního monstra to ale nestačilo. Navíc sedačka při jednom z kyvadlových pohybů přejela pódium a narazila do vztyčeného zábradlí! Sedm teenagerů nestačilo zvednout nohy a utrpělo bolestivá zranění. „Slyšeli jsme křik lidí, bylo to příšerné. Řada lidí utíkala od kolotoče co nejdál," uvedla jedna z očitých svědkyň nehody, která si přála zůstat v anonymitě.

„Šli jsme si to s klukama užít. Jak se to ale začalo kývat, začala panika. Nechal jsem tam levou nohu, která bouchla o zábradlí. Marodil jsem dva týdny, pak další tři týdny trvalo, než jsem mohl trochu chodit. Měl jsem dlahu, pak ortézu, bylo to dost bolestivé," vypověděl Kamil Kupka, který požaduje náhradu měsíčního platu ve výši 17 tisíc korun. Tak dlouho se léčil z „adrenalinového" zážitku.

„Mrzí mě to. Ale nejsem si vědom, že bych zanedbal cokoliv z údržby a obsluhy. Šlo spíš o nešťastnou nehodu, než o moje pochybení," hájil se hlavní aktér Antonín Š., kterého přišla k soudu podpořit přítelkyně.

Zvrat v soudní síni

Úterní verdikt samosoudkyně Heleny Slunské řadu přítomných udivil, nikdo za nic nemůže. „Žalovaný skutek není trestným činem. Nebylo prokázáno, že by obžalovaný zanedbal povinnosti při obsluze zařízení, ani nevědomky,“ řekla při rozsudku.

Do karet nahrál obžalovanému znalec Arnošt Runčík. Připustil, že třicetitunová atrakce stála na nestabilním podloží, provozovatel ale neměl šanci to zjistit. „V podstatě to byla navážka. Někdy vydrží, jindy v ní mohou dynamické nárazy udělat zlomy,“ upozornil.

Když mu následně promítli jedno z videí, které předtím neměl k dispozici, měl jasno. „Nic nenasvědčuje tomu, že zařízení bylo nestabilní,“ podotkl k amatérským záběrům jednoho z návštěvníků.

„Chci vědět, kdo za to může. Kvůli tomu, co se stalo, už na nic podobného nevlezu," reagoval na překvapivý rozsudek Kamil Kupka, jeden ze sedmi zraněných na atrakci.

Žalobce Jan Zídek si ponechal lhůtu k vyjádření.

