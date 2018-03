Býk

Třebaže se s protějškem trochu poškorpíte, nemusíte si z toho dělat těžkou hlavu. Udobřování bývá přece docela hezké. To dobře víte a hodláte si to dnes s partnerem patřičně užít. Nepůjde o nic zásadního, takže nehrozí, že by se konflikt zopakoval.