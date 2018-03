„Muž však po nějaké době pohrozil, že jejich vztah a okolnosti prozradí na veřejnosti, a začal ji nutit k zasílání nahých fotografií," uvedl mluvčí.

Dívka v obavě z veřejné ostudy pokračovala ve focení svých předností a zásobovala »vyděrače« dalšími pikantními snímky. Nátlak se však stupňoval. „Dívka se nakonec odhodlala vydírání oznámit policistům,“ řekl mluvčí. A nemrava-vyděrač bude mít na policii co vysvětlovat.

Policie nejen na Hodonínsku eviduje na růstající počet podobných událostí. „Bohužel se stále častěji setkáváme s tím, že mladí lidé, ale i školáci posílají dobrovolně své erotické fotografie,“ upozornil Zámečník s tím, že se to týká i případů těch, kteří si důvěřují.

Překonat stud a kontaktovat policii

„Uplyne totiž nějaká doba a z kamaráda se může stát někdo, kdo začne vydírat. Pokud se to stane, poškozený by podle policie neměl přistoupit na podmínky člověka, který ho tímto způsobem vydírá, měl by překonat stud a vyhledat odbornou pomoc nebo případ oznámit policistům. K tomu je potřeba zálohovat veškerou komunikaci, včetně fotografií a všeho, co by mohlo policistům při vyšetřování pomoci,“ podtrhl mluvčí.

