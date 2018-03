Kozoroh

I když se budete snažit, co to dá, stejně s vámi celý den nic nebude. Chybí vám prostě elán a je zbytečné předstírat nějakou činnost. Takže se jen nechte vést někým aktivnějším. Pro jednou vám to odpustí i šéf. Zítra vás podpoří Uran a bude lépe.