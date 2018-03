„Oheň, ve kterém zahynuly tři malé děti (†1, †4, †9), vznikl od přímotopu. Jsem o tom přesvědčený.“ Tuto větu v rozhovoru pro Blesk vyslovil Petr Rendáš (30). Muž, který v obci na Znojemsku s rodinou dětí loni od března do listopadu žil. Své svědectví poskytl dobrovolně, protože to prý podle svých slov dluží mrtvým dětem…

Petr Rendáš je expřítelem matky zesnulých dětí. Tvrdí, že rodinu poznal detailně. Před jeho příchodem prý matka s třemi dětmi, jejich babičkou, která zde žila s druhem a prababičkou, živořili ve špíně a nepořádku. Řadu věcí prý sám v domku vylepšil, nakonec ale od rodiny odešel, přesto, že si děti zamiloval. Dům opustil tři měsíce před požárem. „Tušil jsem, že pro děti můj odchod nic dobrého nepřinese,“ svěřil se chlap, který dokonce uvažoval, že by si nejmenší dcerku osvojil.

Jeho tvrzení jsou v rozporu s tvrzením rodiny, která se údajně o děti starala ze všech sil. Babička například Blesku řekla, že se rodina do tíživé situaci dostala později kvůli nespravedlivé exekuci.

V domku jste žil devět měsíců, do listopadu. Máte tušení, co bylo příčinou osudného požáru?

„Jsem stoprocentně přesvědčený, že oheň vznikl od přímotopu. Bývalá přítelkyně na něj dávala sušit mokré oblečení. Kolikrát jsem jí za to vynadal. Říkal jsem: »Jsi blázen, chceš vyhořet? A ještě tam dáváš hadry na noc!« To bylo u ní ale běžné. Když jsem tam byl já, tak to dělat přestala. Každému normálnímu člověku přece dojde, jak je to nebezpečné.“

Kde stával přímotop? Místo radiátoru u zdi?

„U postýlky nejmenší holčičky (†1). Mně osobně je jasné, že chytlo oblečení od přímotopu, od něj postýlka a od postýlky zbytek pokoje. Nemůžu kvůli tomu pořád spát.“

Máte vysvětlení, proč děti zůstaly uvnitř pokoje?

„Od známých vím, že prý křičely. Ale nebyl jsem tam. To musí vyšetřit policie.“

Nemohl začít hořet jiný ze spotřebičů, mobil, žehlička?

„Stoprocentně hořelo od přímotopu. V pokoji, kde děti spaly, rozhodně nebyl rozvod elektřiny nijak přetížený. Sám jsem na to dával pozor, můj šéf byl elektrikář a probíral jsem s ním všechny opravy.“

Jaké vládly před požárem v domku vztahy?

„Druh babičky měl plno dluhů. Z důchodu mu zbývaly tak dva tři tisíce, které obratem propil. Matka bývalé přítelkyně byla zřejmě také ještě zadlužená. Zřejmě se zadlužili tím, že si nabrali půjčky, které pak neměli jak splácet a tím pádem pak přišli o byt v nedaleké obci.“

Je pravdou, že dům, ve kterém zemřely děti, měla rodina po malých částkách splácet a po šesti, sedmi letech měl být jejich?

„Ano. Dohodnuté peníze spláceli v pořádku a včas. Jenže nikdo nic na domu nespravoval. Druh babičky v šest ráno vstal, šel na dva panáky a tři piva. Přišel zpátky opilý. Šel spát, ve tři odpoledne vstal, šel na dvě piva a dva panáky a po návratu zase spal. To byl jeho každodenní život.“

Kdo byl vůbec hlavou rodiny?

„Matka bývalé přítelkyně. Ze začátku jsem s ní měl dobrý vztah. Pak jsem ale prohlédl a radši jsem se jí snažil, pokud možno, vyhýbat.“

Z čeho vůbec rodina žila?

„Matka expřítelkyně brala invalidní důchod, příspěvek na péči o svoji ležící matku a chodila navíc dvakrát týdně na výpomoc do zdravotního střediska. Bývalá přítelkyně byla v době, kdy jsem tam s nimi žil, na mateřské. Pak si asi našla také nějakou práci.“

Co se vlastně stalo?

Tragický požár zachvátil dětský pokojíček staršího domku na Znojemsku v noci na pondělí 12. března. Jako první dorazili dobrovolní hasiči, v té době už před domem byli v bezpečí matka dětí, babička a její druh. V hořícím domě zůstala nemohoucí prababička, kterou hasiči vynesli zraněnou, a tři děti. Těm už pomoci nebylo.

VIDEO: Soused Pavel Komín popisuje staré požáry v obci, v níž v pondělí zemřely při požáru 3 děti.

délka: 01:11 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Pavel Komín popisuje staré požáry v obci, v níž v pondělí zemřely při požáru 3 děti. Zdeněk Matyáš, blesk.cz

VIDEO: V tomto domě zemřely tři děti (†1, †4, †9). Nepřežily požár.

délka: 00:31 Video 1080p 720p 360p REKLAMA V tomto domě zemřely tři děti (†1, †4, †9). Nepřežily požár. Hynek Zdeněk, blesk.cz