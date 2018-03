Blíženci

Ničeho se nebojte, protože váš planetární guru vám jde opět na ruku. Můžete si být tedy stoprocentně jistí, že na co sáhnete, to se vám podaří. Využijte toho a snažte se dnes udělat co nejvíc práce. Pak si vyjděte s někým, na kom vám hodně záleží.