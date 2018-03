„Jel jsem v levém pruhu a předjížděl kamiony. Najednou vylítla zprava dvě kola. Dupl jsem na brzdu a už jsem se jen modlil,“ popsal vteřiny hrůzy mladý muž.

Zázrak: Vyvázli bez škrábnutí

Když se probral hlavou dolů v rozbitém autě z prvního šoku, začal mluvit na Sandru. „Když mi řekla, že je ok, pomyslel jsem si, že jsme se znovu narodili. Stěžovala si na bolest hlavy a břicha, já měl pocit, že mám něco s pravou klíční kostí. Naštěstí prohlídka v nemocnici nic vážného neodhalila,“ řekl Blesku Patrik.

Do nehody se nezaviněně dostal i vůz jedoucí za oktávkou. Byli v něm policejní pyrotechnici, kteří okamžitě mladému páru pomáhali. „Vylezli jsme předními dveřmi a zjišťovali, co se stalo. Kola, která lítala po silnici, jsou asi z menší dodávky. Nejspíš někomu ulítla z nákladového prostoru,“ míní Patrik.

Nebezpečné české silnice

Ten pracuje u stavební firmy v Rakousku. I tady zažil loni za volantem horor, tehdy ho vytlačil ze silnice kamion. Opět měl z pekla štěstí! „Náklaďák řídil osmnáctiletý kluk, který měl dva týdny papíry,“ kroutí hlavou Patrik.

Když však srovná situaci na silnicích v Česku a v Rakousku, hned má jasno. „Najezdím ročně až sto tisíc kilometrů. U nás je to drsnější, řidiči často riskují, jsou nezodpovědnější,“ tvrdí Patrik.

Patrik: Musím být nad věcí

Úplně nová oktávka je po nehodě na odpis, Patrik teď jezdí v náhradním voze. Fotografie z děsivé nehody se dostaly na sociální sítě, Patrik se takto snaží najít svědky, kteří by přispěli k odhalení řidiče, který nehodu zavinil. „Třeba se přihlásí sám, až si to přečte. Protože se to může stát každému. A příště nebudou mít tolik štěstí jako my se Sandrou,“ přemítá mladý muž.

VIDEO: Nebezpečně vyhlížející nehoda tatrovky skončila bez zranění.

délka: 00:24 Video 360p REKLAMA Tatrovka s čerpadlem na beton skončila na boku, řidič opustil kabinu bez újmy na zdraví Zdeněk Matyáš