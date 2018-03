Učitel přírodopisu a tělocviku dělal ve volném čase dýdžeje. Do nočního klubu proto chodil pravidelně. Osudný středeční večer ale nehrál. Jen přišel podpořit kamaráda, který tam organizoval vědomostní soutěže.



„Přitom si zatančil s jednou z návštěvnic, která tam zřejmě okradla partu neznámých mužů. Ti se pak domnívali, že ji Mirek zná a počíhali si na něj, aby se pomstili. Shodili ho ze schodů a zřejmě i zmlátili,“ popsala se slzami v očích přítelkyně učitele Markéta Z. O incidentu se dozvěděla až mnohem později, v tu dobu totiž byla v Telči.

Miroslav přišel ještě ve čtvrtek ráno do školy, kde učil dvě hodiny. Pak se omluvil s tím, že je mu nevolno. „Na druhý den mi volal, že mu stále není dobře a nemůže proto vyučovat. Samozřejmě jsem sjednala hned záskoky. Vůbec jsem přitom netušila, že to může být tak vážné. Je to tragédie, své povinnosti si vždy poctivě plnil a u žáků byl velmi oblíben,“ upřesnila ředitelka školy, v níž Miroslav Ch. učil, Eva Hubatková.



Obrovskou chybou bylo zřejmě to, že Miroslav otálel s návštěvou lékaře. „Vůbec to nechtěl přiznat. Přišlo mi, že se za to styděl. Doslova jsem ho tam musela vyhnat. Udělala se mu velká modřina, která nakonec začínala od poloviny stehna až po břicho. S chůzí měl obrovské problémy. Ještě v sobotu jsem si s ním esemeskovala, pak se odmlčel. Když jsem v neděli za ním přijela do nemocnice, zjistila jsem, že už nežije,“ jen těžko skrývala slzy přítelkyně učitele.

Škola se s oblíbeným kantorem rozloučí v úterý na školním hřišti. „Nikoho nebudeme nutit, kdo bude ze žáků chtít, může o velké přestávce přijít na hřiště školy, kde budeme posílat k nebi balonky jako vzpomínku na něj,“ upřesnila ředitelka školy.



Případem se nyní zabývají policisté. „V tuto chvíli vyšetřovatelé zjišťují, jaké souvislosti vedly k úmrtí padesátiletého muže. S ohledem na průběh šetření nemůžeme bohužel v tuto chvíli podat více informací,“ vysvětlila mluvčí policie Kamila Haraštová.

VIDEO: Zřejmě několik set balonků vylétne v úterý k nebi ve Znojmě. Učitelé a žáci školy se tak rozloučí s učitelem Miroslavem Ch. (†50). Balonky volí častokrát i lidé připomínající si válečné veterány.