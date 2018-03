Váhy

Není vhodné, abyste se příliš fyzicky namáhali. Dělejte jenom to, na co stačíte. Dejte si dnes pozor na přehnané přepínání, kvadratura Marse se Sluncem by na vás mohla mít dost nepříjemný dopad. Lidé kolem vás si ale budou myslet, že jste zlenivěli.