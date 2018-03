Matka tří zemřelých dětí přijela škodovkou, obhlédla stavení se zabedněným oknem vyhořelého dětského pokojíčku a sesula se k zemi. Usedavě plakala, a jakmile se k ní někdo jen přiblížil, hystericky křičela: „Jděte pryč, nevíte, co se stalo,“ vzlykala bez ustání a marně se snažila otřít si tvář plnou rozmazaných líčidel.

„Asi jí došlo, co se stalo,“ reagoval důchodce Pavel Komín bydlící naproti přes silnici a dodal: „Ten pokojíček byl největší, pak tam byly nějaké špeluňky, kuchyňka. Prostě starý neudržovaný barák. I když tvrdili, že to dávají do kupy,“ dodal soused.

délka: 01:16 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Soused hovoří o rodině, v níž zemřely při požáru 3 děti (9, 4 a 1) Zdeněk Matyáš, blesk.cz

Matka dvou děvčátek (†1, †9) a chlapce (†4) nebyla schopná se postavit na nohy, klečela za škodovkou a bez ustání lkala. „Přijít o tři děcka naráz, to je strašné. Nemá to teď lehké,“ podotkla starší žena tlačící do kopce kolem domku bicykl.

Srdcervoucí výjev trval více než půl hodiny. Pak se objevilo taxi, z něhož vystoupila trojice nakrátko ostříhaných mladíků. „Vypadněte!,“ rozkřikli se a hrozili na několik novinářů stojících opodál. Poté vešli do domu, před kterým povlávala policejní páska.

délka: 00:14 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Kamarádi matky mrtvých dětí (†1,†4, †9) přijeli na místo tragédie. Zdeněk Matyáš, blesk.cz

Starosta neví, jak se matka dětí jmenuje

Hlavu má z dění po tragédii zamotanou i starosta obce Zdeněk Koukal. Radnice uvolnila pro rodinu 50 tisíc, dalších 25 tisíc má přislíbeno od charity. Peníze včetně pohřebného může získat i od státu. Problém je, že se nemá na koho z rodiny obrátit.

„Matka dětí je už z nemocnice venku, ale nereaguje na volání ani textovky,“ posteskl si starosta. Kuriózní je, že na obci ani přesně nevědí, jak se matka tří dětí vlastně jmenuje. „Je to tak. Nebyli tady přihlášeni, na obec přišla občas jen její matka,“ řekl Koukal.

Psi se zachránili, stará se obec

Z ohnivého pekla se zachránili i dva psi. »Na krku« je teď má obec. Skončili v provizoriu – nevzhledném chlívku poblíž radnice. „Vypadají, že jsou v pořádku, jen občas kňučí. Tady ale zůstat nemůžou, musíme je někam umístit. Jenže to nemám s kým řešit,“ řekl starosta. „Čekám, jestli se mi matka ozve. Nejspíš se ale rozjedu za její matkou do nemocnice. Ta byla hlavou rodiny,“ dodal.

délka: 00:31 Video 1080p 720p 360p REKLAMA V tomto domě zemřely tři děti (†1, †4, †9). Nepřežily požár Hynek Zdeněk, blesk.cz

Plyn v domě nebyl, jen elektřina



V noci na pondělí 12. března začal hořet domek. Oheň patrně vznikl v pokojíčku, kde spaly tři děti. Podle některých informací tam s nimi byla i matka. Kolem 4. hodiny ráno přijeli ke stavení jako první dobrovolní hasiči a z plamenů vynesli nemohoucí starou ženu. Třem dětem, které stále byly v domku, nebylo už pomoci. Tři další dospělí – matka a její matka s přítelem - byli v té době už před domem. Sociálně slabší rodina měla domek v pronájmu.

V objektu nebyl zavedený plyn. „To můžu potvrdit. Předchozí majitelka zemřela, její syn se dostal do exekuce. Nový majitel ze Znojma ho pronajal této rodině, ale žádné opravy se tam neděly. Ta rodina tak zůstala jen na elektrice,“ řekl starosta o přízemním stavení, které postavili ještě za první republiky.

Je proto možné, že dětem přitápěli přímotopem, od kterého požár vznikl. Tato verze má v obci hodně zastánců. „Vyhořel jen ten pokojík, lidi o tom mluví. Uvidíme, co řeknou policajti,“ prohlásil soused Pavel Komín.

Vyšetřování potrvá týdny

Určit příčinu požáru bude oříškem i pro zkušené vyšetřovatele. „Jen zajišťování stop nám zabralo několik hodin. Nyní je budeme vyhodnocovat a vyčkáme na výsledky expertiz. To potrvá týdny, možná i měsíce,“ uvedla mluvčí policie Lenka Drahokoupilová.

Podobně to vidí i hasiči. „Mnohem dříve budeme znát rozsah škod, než příčiny požáru. Zatímco ztráty budeme znát do týdne, příčiny nejspíš za několik týdnů,“ upřesnil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.