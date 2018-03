Těžko si představit, co musely prožívat tři malé děti, když jejich pokojíček stravovaly smrtící plameny. Sousedka z vedlejšího domu popsala, že slyšela úpěnlivý dětský křik a pláč… Požár staršího domu na Znojemsku v pondělí nepřežili dvě holčičky (†9 a †1) a jejich bráška (†4).

Sousedku z vedlejšího stavení probudil ve tři ráno úpěnlivý dětský pláč. „Nepřikládala jsem tomu nějaký význam. Usnula jsem, za chvíli mne ale vzbudily definitivně sirény,“ řekla žena.

To byli dobrovolní hasiči, kteří přijeli na místo neštěstí jako první. V té době už byli před domem tři dospělí, v hořícím stavení ale zůstaly tři malé děti a jejich nemohoucí prababička. „Vynášeli jsme prababičku. Byla při vědomí a nechtěla dům ani opustit. K dětem jsme se nemohli dostat,“ popsal dobrovolník Marek Šandor.

Dospělí neutrpěli život ohrožující poranění, nejstarší nemohoucí ženu přepravil do nemocnice vrtulník.

Za tragédii mohl možná přímotop

„Příčiny úmrtí dětí objasní až pitva. Na místě vše dokumentujeme a vyšetřujeme. K možným verzím případu se rozhodně nebudeme vyjadřovat,“uzavřela policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Jednou z možných variant by mohlo být i vznícení od přímotopu, kterým se v pokojíčku přitápělo. Rodina měla být údajně odpojena od plynu. „Matka s nimi měla spát v pokoji a pak se ty dvě starší snažit vytáhnout do jiného pokoje,“ doslechl se starosta obce Zdeněk Koukal.

Hořel „Malý Berlín“ v Holešovicích! Hasiči z bytu zachránili dva dospělé, dvě děti…

Matka se zajímá, kde hlavu složí

Prababička, babička s přítelem a mladá matka se svými třemi dětmi bydleli v domku v pronájmu. „Ten domek je ještě po Němcích. Byl v exekuci, koupil ho nějaký člověk ze Znojma a pronajímal,“ uvedl starosta a dodal:

„Oni žili spíš sami pro sebe. Byli jako chalupáři, na obec se nepřihlásili. Jen ta starší paní sem občas zašla. Její přítel byl za podivína, to jsem ale jen zaslechl.“ Starostu matka dětí během pondělí už kontaktovala. „Paní mi volala, jak to vypadá s náhradním ubytováním, řešíme to. Její matka s přítelem dál zůstávají v nemocnici,“ uzavřel Koukal.

Peníze z tříkrálové sbírky

„Rodině jsme nabídli pomoc psychologa, v její prospěch také uvolníme peníze z tříkrálové sbírky. Zajistíme oblečení, potraviny a deky, které předáme hned, jak se celá rodina vrátí z nemocnice. Zároveň zřídíme sbírkový účet pro pomoc této rodině, zřejmě již v úterý,“ řekl Blesku ředitel Oblastní charity Znojmo Evžen Adámek.