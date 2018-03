Oheň probudil sousedy před čtvrtou ráno. První přijeli k ohni místní dobrovolní hasiči, po čase jen jedna sanitka, vzápětí se objevil i vrtulník.

Velitel sboru dobrovolných hasičů Marek Šandor Blesku řekl, že před čtvrtou ráno před domem stáli matka dětí a babička dětí s přítelem. Vevnitř zůstaly děti a prababička dětí, upoutaná na lůžko.

Hasiči měli dýchací přístroj, díky tomu okamžitě vnikli do zakouřeného domu. „Vynášeli jsme prababičku. Byla při vědomí a nechtěla dům ani opustit. K dětem jsme se nemohli dostat,“ popsal dobrovolník Šandor.

Pak přijely další jednotky, kterým se děti podařilo vytáhnout. Dvě z dětí se záchranáři ještě pokoušeli resuscitovat, ale bez úspěchu.

Podle nejnovějších zpráv požár kompletně zničil jednu místnost, ve které byly právě děti. Kouř a sálavé teplo poškodily další místnosti včetně chodby.

„Po příjezdu záchranářů lékař zjistil, že jsou děti mrtvé. Čtyři dospělé převezly sanitky okamžitě do nemocnice,“ řekla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

„Zraněné jsme rozvezli do zdravotnických zařízení. Zasahovala tam i letecká záchranná služba. Starší ženu jsme přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Další tři dospělé jsme vezli do znojemské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Noční tragédie je šokem i pro starostu obce Zdeňka Koukala. „Tu rodinu jsme moc neznali, bydleli tu asi dva roky. Domek jim pronajal nějaký pán ze Znojma,“ řekl starosta.

V domě žila podle informací Blesku žena se svými třemi dětmi, její matka s přítelem a babička trvale upoutaná na lůžko. „Moc jsme je nevídali, neměli u nás ani trvalý pobyt,“ dodal starosta.

V domku, který vyhořel, žila dříve stará paní. Po její smrti byl dlouho neobydlený. „Dům byl neupravený, nevyklizený, v původním stavu. Před dvěma lety jej majitel pronajal nešťastné rodině,“ shodli se sousedé. Rodina, která přišla o všechny děti, je podle místních sociálně slabší.

Vedení městysu je připraveno poskytnout čtyřem dospělým, kteří děsivý požár přežili, náhradní ubytování. „Jakmile se vrátí, najdou střechu nad hlavou prozatímně na ubytovně,“ řekl starosta.

Na místě neštěstí nyní pracují vyšetřovatelé, kolem půl jedenácté dorazil i specialista na elektrotechniku. „Zatím nemáme žádnou verzi ani příčinu, proč v starším domku hořelo,“ řekl Blesku mluvčí hasičů Jaromír Mikoška. „Nepředpokládáme, že bychom během pondělka příčiny požáru zjistili.

Nejtragičtější požáry v Česku

* 1984 – v Ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách zahynulo 26 chovanek. Touto událostí se inspiroval film Filipa Renče z roku 1991 Requiem pro panenku.

27. října 2010 – devět obětí při požáru drážní budovy u pražského autobusového nádraží na Florenci, zemřelo devět lidí ve věku mezi 19 a 44 lety.

* 26. května 1995 – osm obětí zemřelo při požáru pražského hotelu Olympik. Šlo o tři Belgičanky, dvě Finky, dvě Američanky a jednoho Němce, dalších 34 lidí bylo zraněno.

30. ledna 1996 – čtyři oběti – dva dospělí a dvě děti – uhořely při požáru třípokojového bytu v Bratislavské ulici v Brně.

* 3. března 2004 – čtyři oběti – dva mladí muži ze Slovenska a žena s druhem z Moravy uhořeli při požáru ubytovny v Brně-Bystrci. Požár patrně založil podnapilý dělník.

* 2. února 2006 – životy čtyř lidí si vyžádal požár bytu v panelovém domě na sídlišti Opatov v Praze 11. Tři lidé uhořeli v bytě, čtvrtý těžce popálený muž zahynul, když se zřítil z 11. patra domu.

30. listopadu 2006 – při požáru statku v Jakubovicích na Orlickoústecku zahynula matka a tři děti staré čtyři, tři a necelý rok. Příčinou požáru byla nedbalost při používání infrazářiče.

* 19. prosince 2009 – Čtyři životy si vyžádal požár bytu v Brně-Zábrdovicích, dvě z obětí byly děti. Oheň vznikl od svíčky. Na místě zahynula žena (58), její syn (24) a rok a půl stará holčička. Šestiletý chlapec krátce poté zemřel v nemocnici.

* 18. listopadu 2010 – Čtyři oběti si vyžádala exploze a následný požár v bytě panelového domě na sídlišti Špičák v České Lípě. Zemřeli dva muži, mladá žena a její pětiletá dcerka.

* 20. ledna 2018 – Požár v hotelu Eurostars David v Náplavní ulici v Praze si vyžádal čtyři oběti. Dva mladí cizinci zemřeli na místě, dvě ženy podlehly těžkým zraněním v nemocnici.

* 30. srpna 1995 – Hra s ohněm si vyžádala životy tří dětí, když shořel zemědělský objekt ve Slezských Pavlovicích na Bruntálsku.

* 9. ledna 2002 – Při požáru kasina a herny v brněnské Nádražní ulici zahynuli dva hasiči a zaměstnanec herny.

* 11. června 2003 – Mladí manželé a jejich dvouleté dítě se udusili při požáru rodinného domku v Praze 4-Spořilově.

* 14. března 2006 – Tři lidé přišli o život a dalších pět bylo zraněno při požáru ve dvoupodlažní ubytovně ve Strojírenské ulici v Praze-Zličíně.

* 24. prosince 2015 – Po výbuchu a požáru v rodinném domě v Českých Budějovicích zemřeli tři lidé – muž a žena středního věku a chlapec.

* 7. června 2016 – Tři lidé zemřeli při požáru bytu v Poděbradech, oběťmi byli žena, muž a dítě.