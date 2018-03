„Muže štvalo, kolik peněz utrácí jeho známý za opravy svého vozidla. Auto mu proto zapálil. Když začalo hořet, rychle z místa ujížděl. Shodou okolností byli poblíž kriminalisté ze sedmého oddělení, kterým se rychle jedoucí auto zdálo podezřelé,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.



»Dobrák« se snažil policistům namluvit, že v zahrádkářské kolonii jen kontroloval motorku a doléval do ní palivo. Jenže to už do kolonie spěchali hasiči, aby uhasili zapálené auto. Další zapírání proto nemělo cenu.

„Oba válečníci se tak přiznali. Nyní jsou podezřelí z poškození cizí věci. Majiteli škodu uhradili a je tak možné, že z celé anabáze vyváznou bez trestu,“ vysvětlil Šváb.



VIDEO: Pátrání po žhářích, kteří zapalují auta, je většinou složité.