„Paní jela s dětmi údajně k lékaři, možná maličko rychleji, než by měla. Na ledovce dostala smyk a už to bylo,“ řekl Blesku Ladislav Tichý, starosta Dolních Louček na Tišnovsku, kde se málo vídaná událost odehrála.

Vůz sjel po svahu kolmo do řeky, silný led ale malý automobil udržel. Když místní lidé přispěchali na pomoc, našli poblíž řidičku a dvě děti. „I když v říčce není velká hloubka, buďme rádi, že to takhle dopadlo a nikomu se nic nestalo. Každopádně je to kuriozita,“ dodal starosta.

Zbytek události, tedy jak dostat auťák zpátky na silnici, obstaraly dvě hasičské jednotky. Ke slovu přišel i speciální vyprošťovací automobil z brněnské stanice Lidická. „Hasiči zajistili automobil proti pohybu a pomocí hydraulického ramene jej během deseti minut vysadili zpět na silnici," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský. Událost se obešla bez škody a zranění, proto u ní nezasahovala policie.

ViDEO: Kuriózní nehoda v Brně.

délka: 00:20 Video 360p REKLAMA Řidič auta, které se po nehodě v centru Brna ozočilo na střechu, vylézl nezraněný ven okénkem Zdeněk Matyáš