Na skládku nevědomky upozornil Dalibor Tancoš, který má pod bytem nepořádného nájemníka brašnářství. „Vytopil mě. V provozovně jsem měl 10 centimetrů vody. Zavolal jsem proto údržbáře, ať to dají do pořádku. Upřímně, tak trochu jsem tušil, že tam nepořádek bude. Je to vidět trochu i z ulice,“ vysvětlil Tancoš.

Když se pracovníci údržby nemohli na nájemníka dozvonit, vstoupili do bytu za přítomnosti policie. Připadali si, že se na ně sesypal kontejner s odpadky. Atmosféru dokresloval pořádný smrad a vzkaz, který nemohli nechat policisté bez povšimnutí.

Stálo na něm: »Jestli se to začne rozebírat, bude do 2 minut iniciován výbuch. Použito 5 kusů světelných a 5 kusů vibračních čidel zapojených v sérii.« Policisté proto raději zavolali pyrotechnika, který měl na několik hodin o »zábavu« postaráno.

„Žádný nástražný výbušný systém v bytě ale nenašel,“ uvedla mluvčí policie Andrea Cejnková.

Paradoxem situace je, že zapáchající binec v bytě zůstal! Nikdo jej vyklízet nemůže, protože nájemce bytu k tomu nedal souhlas.



Podle souseda žil v bytě inženýr se svou mámou. Ta ale před rokem zemřela. „Chtěl pracovat, ale všude narážel na problém, že chtěli jen lidi do 35 let. Nedostával žádné dávky, a tak se živil jen sběrem starého papíru. Na nájem neměl, takže v bytě nyní nebydlí a potuluje se po městě. Jeho věci v bytě zůstaly a je pravdou, že si tady lidé na zápach několikrát stěžovali,“ přiznal soused Vladislav Velim.

Sousedy vydíral

Podle Tancoše se přitom nejednalo o první případ, kdy nezaměstnaný inženýr komplikoval lidem ve vchodě život. „Jednou zabarikádoval svými věcmi přístup do sklepa. Všichni jsme se museli složit padesátikorunou na vyklizení přístupové cesty,“ upřesnil Tancoš.

Podle policie se momentální bezdomovec dopustil šíření poplašné zprávy. „Kriminalisté mu proto sdělili obvinění a hrozí mu až tři roky ve vězení,“ dodala mluvčí policie.

VIDEO: Podobný pohled jako v Brně se naskytl i policistům před časem na Veleslavíně. I tento byt byl plný odpadků a všemožného harampádí.

Dům hrůzy na Veleslavíně je plný odpadků a všemožného harampádí, sousedé se navíc bojí, že se brzy zřítí, jelikož je v katastrofálním stavu. Tadeáš Provazník