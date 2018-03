Zpět

To nebyl byt, ale skládka! Tuny odpadků skladoval v bytě v Botanické ulici v Brně nepřizpůsobivý nájemník (49). Ty po otevření vstupních dveří zasypaly pracovníky správy nemovitostí, kteří do bytu přišli řešit únik teplé vody. Muž pro ně navíc přichystal varování, že pokud vstoupí do bytu, dojde k výbuchu!