Kolem půl jedenácté vjela mezi Čejkovicemi a Břežany do příkopu, narazila do směrového sloupku a poté i do vzrostlého stromu. S vážným zraněním ji záchranka přepravila do Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích.

uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.Policisté kvůli zranění řidičky neprovedli dechovou zkoušku, která by objasnila, zda před jízdou nepila alkohol.řekla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

