Právě bývalý kandidát na prezidenta České republiky na zničené velkoformátové obrazy upozornil. Ani on přitom zpočátku netušil, o jak velký rozsah zničených uměleckých děl se jedná.

Kastelán ve Valticích podle obžaloby rozkázal zničit 58 obrazů: O Madonnu přišel i…



„Při prohlídce zámku jsme v jeho prostorách objevili blok rámů, které jsme viděli z boku, zajásali jsme, že jsme ty obrazy konečně objevili. Pak jsme ale zjistili, že to jsou jen rámy a z nich jsou surově vyřezaná plátna. Ze zbytků bylo poznat, co tam původně bylo, a bylo i zřejmé, že to někdo někomu neprodal, ale že to bylo zdevastováno,“ uvedl Franz.

Bývalý kastelán měl podle obžaloby nechat zničit velkoformátová díla 39 umělců, kteří je vytvořili na malířských sympoziích na zámku ve Valticích v letech 1992 až 2005. Vinu odmítá. Před policií ale za jejich zničení přiznal zodpovědnost.



Jan Pospíšil, malíř a komisař mezinárodního sympozia výtvarníků Velký formát, vypovídal u soudu s kastelánem Michalem T., který je obžalovaný ze zničení obrazů za takřka pět milionů.