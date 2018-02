Dvaapadesátiletý návštěvník totiž udeřil hostitele do obličeje, zmocnil se zbraně a dal se na útěk. Cestou ještě zbil třiapadesátiletou ženu, která se mu postavila do cesty. A bylo zaděláno na pořádný malér!

Mířil na řidiče, vystrašil pokladní

Útočník se totiž začal procházet ulicemi města a na náhodné chodce mířil zbraní. Stejně tak zacílil i na projíždějící řidiče. Poté se vydal na nedalekou pumpu. „Paní za pokladnou utrpěla šok. Jen si to představte, přiběhne tam chlapa, něco blekotá a mává vám u nosu kvérem,“ řekl Blesku jeden ze svědků.

Nadýchal dvě promile

V akci se ocitlo hned několik policejních hlídek. Muže, stále s pistolí v ruce, vypátrala jedna z nich u vchodu do supermarketu. A vůbec se s ním nemazlila. „Rázným zákrokem zaskočený muž reagoval na pokyny policistů a zbraň odhodil. Podnapilý agresor, který nadýchal přes dvě promile, skončil v poutech,“ popsal zákrok jen několik minut po oznámení policejní mluvčí Bohumil Malášek.



„Chci policistům poděkovat za bleskovou akci a zadržení tohoto člověka. Na druhou stranu jde o exces, určitě to není tak, že by se v našem městě běžně procházeli ozbrojení pachatelé,“ reagoval starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Cizinec skončil v cele. Po vystřízlivění policisté sdělili podezření z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.dodal mluvčí.

VIDEO: Zatčení muže s plynovou pistolí v Praze-Holešovicích.