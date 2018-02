Blíženci

Na obloze se objevují velmi vyhrocené konstelace. Jak to bývá, budou mnohým zázračně pomáhat, jiným téměř srazí vaz. Bude proto vhodné nepodceňovat žádný pracovní ani milostný impulz. Nad vším, co k vám přichází, přemýšlejte důkladně, vyplatí se to.