Zpět

na

Horší než vichřice a kůrovec! Do milionů jdou škody, které napáchal majitelům lesních porostů gang zlodějů dřeva ve věku od 32 do 52 let. Po více než dvouměsíčním projednávání u Krajského soudu v Brně padl rozsudek. Čtyři muži dostali vězení v rozmezí od tří do pěti a půl roku, pátý z party vyvázl s podmínkou.