Dvanáct let vězení vyfasoval u soudu za vraždu sousedky (78) nezaměstnaný Pavel F. (38). Loni v srpnu ve Zbýšově u Brna jí přišel do bytu opravit pojistky, jenže situace se vyhrotila poté, co mu výřečná stařenka zabrnkala na citlivou notu. Její narážky na zkrachovalý partnerský vztah Pavel nevydýchal a ženu podle svého tvrzení v afektu uškrtil.

Stařenka se dotkla i vztahu Pavla k osmiletému synovi expřítelkyně, což jeho útok podle všeho vygradovalo. „Ryla do mě. Říkala, že stejně není můj, že na mě zapomene,“ vypověděl obžalovaný v soudní síni.

„Najednou jsem jí stiskl krk. Měl jsem zatmění,“ hájil se životní ztroskotanec, kterého rodiče adoptovali jako ročního a živili i v dospělosti. Umírající ženě, kterou vídal na chodbě domu od svého dětství, ještě utáhl kolem krku záclonu.

Na Pavla F. dokonce přišlo na policii udání, že je pedofil, což se ho citelně dotklo. „To byla naprostá blbost. Já si ho přisvojil jako vlastního, chtěl jsem mu nahradit tátu,“ dušoval se.

Mrtvou stařenku našla následujícího dne dopoledne její vnučka. „Můj přítel se ji ještě snažil radami paní ze záchranky po telefonu oživit, ale bylo to zbytečné. Záclonu měla kolem krku, vzadu utaženou na suk," uvedla vnučka zavražděné.

Ukradl trezorek

Po vraždě nehnul Pavel ani brvou. Od expřítelkyně vyzvedl hocha a odjeli do Brna. Z bytu ukradl ještě trezorek s 15 tisíci. Za ty klukovi koupil mobil, nové boty a oblečení. Pak zamířili za Pavlovými rodiči na hody do Ivaně. Po celou dobu nikdo nepoznal, že se dopustil zločinu. Když vrátil na konci víkendu chlapce zpět jeho matce, začalo ho trápit svědomí.

„Nevěděl jsem, co mám dělat, byl jsem mimo. Chodil jsem po hospodách, pil, abych to dostal z hlavy. V pondělí jsem odjel opět do Brna a pak do Vranovic, to je moje oblíbená krajina. A tam mě pak zatkli,“ popsal Pavel F. poslední okamžiky na svobodě.

Přiznal se za dva dny

Pavel F. se po dvou dnech ke zločinu přiznal. Největší zklamání připravil rodičům. „Lhal nám, nebyl si schopen nic zařídit. Teď vím, že jsme ho vlastně ani neznali,“ řekla jeho matka. Podle znalkyň z oboru psychologie a psychiatrie jde o uzavřeného člověka, který snadno podléhá emocím.

Podle rozsudku má nemajetný muž každé ze dvou vnuček oběti vyplatit shodně půl milionu korun.