„Muže jsme obvinili z vraždy ve stadiu pokusu, skončil ve vazbě,“ uvedl mluvčí Pavel Šváb.

K požáru domu vyjížděli záchranáři minulý týden v úterý krátce po půlnoci. „Při něm utrpěla zranění starší žena, která byla převezena do nemocnice. Hned na místě jsme získali poznatky, že dům pravděpodobně zapálil čtyřiadvacetiletý muž, který tam bydlel,“ uvedl mluvčí.

Muž po založení ohně v několika místnostech utekl i s vědomím, jaké nebezpečí jeho příbuzné hrozí, míní vyšetřovatelé. Žena unikla vážnějším následkům jen náhodou.

„Podezřelý na útěku hledal útočiště mimo jiné v lese na posedech. Policistům sdělil i to, že neměl co jíst a údajně se dokonce živil sněhem a šípky,“ uvedl Šváb. Zadržený byl po několika dnech zadržen v Brně. Soud ho poslal do vazby.

VIDEO: Lednový obří požár hotelu v centru Prahy si vyžádal čtyři mrtvé turisty.