Blíženci

Co se týče vašich příjmů, připravte se na to, že Venuše může připravit i menší příjemné překvápko. Její záměr je přinášet vám potěšení. To ale neznamená, že všechno půjde samo od sebe. Zamyslete se nad tím, zda by nebylo vhodné něco nového se naučit.