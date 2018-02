Zpět

Jen oči pro pláč a žebrácká hůl zřejmě zůstanou Marcele Z., bývalé účetní a pokladní zkrachovalé jihlavské společnosti Auto Activity. Za to, že »vysála« z firemního účtu téměř 6,5 milionu korun, ji Krajský soud v Brně poslal na 5,5 roku do vězení. A to není všechno!