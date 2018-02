Vodnář

Je obdivuhodné, že se jako čert kříži vyhýbáte rutině. Nepolevujte a jděte si za svým. Máte na to, abyste udělali díru do světa. Možná to nebude v oboru, kterému se aktuálně věnujete. Udělejte si čas na jiné věci, budete se divit, jak vám to jde.